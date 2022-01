Neuchâtel : Un loup aperçu du côté du Locle

Le prédateur a été filmé et photographié en deux endroits différents, le même jour. Jusqu’à présent, il ne s’est pas attaqué à des animaux de rente dans le canton.

Deux personnes ont capturé des images d’un loup le même jour, dans le secteur du Locle (NE). Ces observations remontent au 3 janvier dernier. Un Loclois a filmé le prédateur à proximité du Crêt-du-Locle tandis que c’est un piège photographique installé par un autre habitant de la localité qui a immortalisé l’animal, rapporte «ArcInfo» . La fondation Kora, spécialisée dans l’observation et la préservation des grands carnivores, a confirmé qu’il s’agissait bien d’un loup et que des analyses génétiques étaient en cours pour l’identifier. De son côté, le Service neuchâtelois de la faune pense qu’il s’agit d’un individu isolé et qu’il ne s’en est pas pris à des animaux de rente dans le canton.

Les observations de loups en Suisse sont de plus en plus courantes. Il y a dix jours, une promeneuse en avait croisé un à Niouc (VS) et avait fini par prendre peur, le prédateur n’ayant montré aucune crainte et ayant même commencé à la suivre. Par ailleurs, les attaques de moutons et de veaux ont été nombreuses ces derniers mois, notamment dans le secteur du Marchairuz(VD). Les autorités vaudoises avaient obtenu le droit d’abattre les prédateurs, ce qui avait suscité des oppositions et même la grève de la faim d’un citoyen qui espérait voir une autre solution se dessiner.