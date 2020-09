Un loup déguisé en agneau

Une voiture conforme à la demande des Américains

Le nom était tout un programme, du moins était-ce la perception des spécialistes de la vente d’American Motors. Dans le prospectus de vente, on pouvait lire «Meet the ALL-AMERICAN Smaller Car» («Permettez-nous de vous présenter la petite voiture 100% AMÉRICAINE»). Ce slogan aurait tout aussi bien pu être utilisé dans l’Amérique moderne de Trump. Comme on pouvait lire dans la brochure, il était inévitable que cette Rambler American, de construction si différente, fasse son apparition sur le marché américain en 1958, car il y avait, après tout, une forte demande pour ce type de véhicule.

Un produit en rayon

À regarder la technologie et même la forme de la carrosserie de plus près, on s’aperçoit rapidement que la Rambler American n’était en fait qu’une version améliorée de la Nash Rambler de 1955, qui était elle-même fondée sur le premier modèle compact d’après-guerre du même nom, présenté le 13 avril 1950. Comme ses prédécesseurs, la nouvelle Rambler American disposait également d’une carrosserie autoportante, et même l’empattement de 100 pouces (2,54 mètres) remontait aux toutes premières Nash Rambler d’après-guerre.



Quoi qu’il en soit, la Rambler était plaisante à l’œil et, avec son moteur six cylindres de 91 ch, elle était loin d’être lente. Aux yeux des Américains, elle était extrêmement compacte à l’extérieur, mais à l’intérieur, elle était à peine moins spacieuse que ses concurrentes plus grandes. À 1789 dollars, la Rambler American était relativement bon marché aux États-Unis. En Suisse, elle coûtait 13’850 francs en 1959, toutefois en version essence et avec un meilleur équipement. Elle était ainsi largement comparable à une Opel.