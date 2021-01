Tessin : Un loup leur coupe la route

Deux Tessinois ont une nouvelle fois aperçu un loup ce mardi matin. L’animal est vraisemblablement le même qui avait été aperçu les 13, 14 et 17 décembre derniers dans le même secteur.

D’après tio.ch/20minuti.ch , il s’agit très probablement du même spécimen que celui qui avait été observé le 14 décembre 2020 ainsi que le 17 décembre 2020 dans la même région. Le 13 décembre, un loup avait également été filmé par des webcams placées par le S ervice de la chasse, de la pêche et de la faune pour la surveillance des grands prédateurs dans le val Resa .

Le service de l’Etat avait communiqué le mois passé que « le piano di Magadino recouvre un rôle fondamental pour le passage de la faune entre nord-sud et est-ouest. Il est donc possible que l’endroit soit également fréquenté par des loups, des animaux capables de parcourir jusqu’à 40 km en une nuit. » Ceci arrive en particulier pendant la période hivernale quand les montagnes sont recouvertes de neige, ce qui pousse le loup à choisir des endroits plus faciles pour transiter.