Valais : Un loup pourra être tiré dans le Val-d’Illiez

Les autorités valaisannes ont ordonné le tir d’un loup qui a causé la mort de douze animaux de rente. Le Conseil fédéral a par ailleurs refusé de faciliter encore plus la régulation des loups.

Le chef du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Frédéric Favre, a ordonné le tir d’un loup dans la région du Val-d’Illiez. Dans un communiqué publié vendredi, les autorités précisent que la bête visée a tué douze animaux de rente en situation protégée.

Les cantons du Valais , de Vaud et des Grisons ont déjà ordonné le tir de loups depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Refus du Conseil fédéral

On a aussi appris, vendredi matin, que le Conseil fédéral avait refusé une demande du canton du Valais pour faciliter encore davantage la régulation des loups sur son territoire durant une période de six mois. Le Conseil d’État valaisan avait demandé en mai à la Confédération d’édicter une ordonnance d’urgence pour pouvoir abattre plus de loups.