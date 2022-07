Vaud : Un loup solitaire dans les Alpes vaudoises est à son tour dans le viseur

Après la meute du Marchairuz, c’est un prédateur isolé qui va faire l’objet d’une autorisation de tir. Il serait responsable de la mort de deux jeunes bovins et de sept chèvres dans les Ormonts.

Deux jeunes bovins ont été tués par un loup dans le secteur du lac Lioson (VD), en milieu de semaine dernière. Fin juin, cinq chèvres avaient déjà été dévorées dans les Ormonts, et deux autres avaient été blessées. Et il y a quinze jours, toujours dans le même secteur des Alpes vaudoises, deux chèvres avaient aussi péri. Selon le Canton, ces attaques sont le fait d’un loup isolé. Il a donc décidé d’user de sa compétence en la matière pour ordonner le tir de ce prédateur, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Cette autorisation sera publiée vendredi dans le Bulletin officiel et sera valable 60 jours à partir de cette date.