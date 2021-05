France : Un lycéen frappé à coups de marteau dans l’Essonne

L’adolescent de 15 ans a été placé en coma artificiel après cette attaque «très violente et très brève» ayant eu lieu vendredi devant un lycée.

La victime a été frappée, vendredi devant son lycée de Saint-Michel-sur-Orge, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du «Parisien». « On pense que c’est un nouvel épisode de rixes entre jeunes, avec ici une rivalité entre des jeunes de Saint-Michel-sur-Orge et de Sainte-Geneviève-des-Bois », deux villes voisines situées à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, a précisé cette source, décrivant l’attaque comme « très violente et très brève ».