Taïwan: Un lycéen hérite d’un pactole et meurt 2 heures après son mariage

Hsia (à gauche) et «Little» Lai, immortalisés le jour de la mort de ce dernier dans l’ascenseur de l’immeuble où le drame s’est noué.

L’histoire pourrait certainement faire un bon scénario de thriller. Lycéen de 18 ans, «Little» Lai rêvait d’étudier à l’université. C’est un tout autre destin qui l’attendait. En mars dernier, l’étudiant perdait son père, un homme ayant fait fortune dans l’agriculture et l’immobilier. Dans son testament, le Taïwanais a déclaré qu’il léguait à son fils un patrimoine astronomique de 15 millions de francs. Le jour de l’enterrement de son père, Lai a rencontré Hsia, qui allait devenir son mari.

Début mai, Lai a été retrouvé mort au pied d’un immeuble de l’île, moins de deux heures après son mariage. Les autorités s’intéressent désormais de près à la relation entre le timide lycéen et son conjoint, un individu de 26 ans censé hériter de la fortune du défunt. Dans un premier temps, les enquêteurs ont conclu que la victime était tombée du dixième étage de l’immeuble, mais un expert mandaté par la famille du jeune homme en est venu à la conclusion qu’il avait été empoisonné.

Un mariage pour hériter d’un immeuble?

«C’est le cas le plus étrange auquel j’ai eu affaire», confie au «Sydney Morning Herald» Michael Hsu, avocat de la mère de la victime. «Ce laps de temps de deux heures entre le mariage et le décès est crucial», observe pour sa part River Mei, un publicitaire local proche de la famille de Lai. Le lycéen n’avait pas prévu de se marier. Ce jour-là, le jeune homme devait aller déposer les cendres de son père dans une pagode du coin. Mais Hsia l’a convaincu de passer le voir à son appartement et de prendre avec lui ses papiers d’identité.