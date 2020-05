Basketball

Un lycéen prometteur vers la G-League

Le lycéen Daishen Nix, grand espoir américain, a rompu son engagement auprès de la prestigieuse équipe universitaire de UCLA pour jouer dans la plus lucrative G-League.

Agé de 18 ans, Nix est un des meneurs les plus cotés de sa génération. Issu d'un lycée du Nevada (Trinity International School de Las Vegas), il a donc préféré sauter la case universitaire pour intégrer la ligue de développement de la NBA, emboitant le pas à deux autres joueurs prometteurs.

Ces derniers jours, la G-League a en effet attiré Jalen Green, considéré comme le meilleur arrière de sa génération, et le talentueux ailier Isaiah Todd, qui se prépareront eux aussi pendant un an pour la draft 2021. Ces trois basketteurs joueront au sein de la «Select Team», une franchise à part du championnat. Surtout ils percevront des salaires à six chiffres.