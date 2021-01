Sur place, l’équipe du SIS a constaté que des flammes et de la fumée sortaient du faux plafond de la boutique et a décidé de demander des renforts.

Arrivée sur place trois minutes plus tard, l’équipe a constaté que des flammes et de la fumée sortaient du faux plafond de la boutique et a demandé des renforts. «Le sinistre, maîtrisé en trente minutes, n’a fait aucun blessé, mais a engendré de gros dégâts dans le commerce. En raison de la fumée qui s’est propagée dans les magasins attenants et les étages supérieurs de l’immeuble qui abritent des bureaux et des habitations, nous avons dû procéder à leur évacuation», relate le lieutenant Millot.