France : Un magasin encourage les clientes à «se mettre à genoux»

La directrice «personnellement choquée»

«D’habitude, c’est moi qui gère les réseaux. Personne n’a vérifié derrière. Je le regrette. Je tiens à présenter nos excuses à la clientèle. On ne valide pas ces propos qui n’illustrent pas l’esprit de la marque», martèle-t-elle. La directrice ajoute avoir été «personnellement choquée» par cette allusion à caractère sexuel et précise que sur son équipe de trente employés, vingt sont des femmes. «Beaucoup ont été heurtées. On comprend la consternation des clientes car on la partage», insiste-t-elle.