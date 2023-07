France: Un magasin menace un serial voleur de Kinder

Face à ces vols répétés et très ciblés, l’enseigne a décidé d’agir. Ainsi a-t-elle apposé dans le rayon concerné une pancarte à l’intention du serial voleur de Kinder sur laquelle on peut lire: «Message pour la personne lâche qui manque de courage et qui vole les Kinder. Sachez que nous gardons les boîtes vides et que si nous vous retrouvons en visionnant les caméras de surveillance, vous payerez toutes les boîtes retrouvées afin d’assumer votre vol.» Étant par ailleurs précisé que le commissariat est averti.