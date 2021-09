Meghan Markle serait malade selon Hello

Angleterre : Un magazine découvre une maladie à Meghan Markle

En étudiant des clichés pris durant la première grossesse de la duchesse, un média britannique s’est improvisé médecin.

Visiblement, une journaliste du magazine «Hello!» s’ennuyait en ce mois de septembre 2021. Au point qu’elle s’est amusée à scruter d’anciens clichés de Meghan Markle, que le père menace de poursuivre en justice , à l’affût du moins détail qui pourrait devenir un article. Et elle l’a trouvé sur des photos de janvier 2019 montrant la duchesse de Sussex, enceinte d’Archie, au national Theatre de Londres.

«L’hypermobilité est une pathologie héréditaire dont la principale cause est une modification génétique du collagène, une protéine du corps que l’on trouve dans les ligaments et qui les soutient. Trop peu de collagène dans le corps peut rendre les articulations lâches et extensibles», a expliqué une ostéopathe.