France : Un magazine la traite d’esclave, elle, de «merde raciste dans un torchon»

Un hebdomadaire de la droite radicale a publié un «roman de l'été» dans lequel une députée noire est dépeinte comme une esclave. De nombreuses personnalités politiques ont condamné ce texte.

La classe politique française a unanimement condamné samedi un texte, publié par Valeurs actuelles un magazine ultra-conservateur, qui dépeint en esclave Danièle Obono, une députée noire de la gauche radicale. Plusieurs personnalités politiques dénoncent un article «inacceptable» et une «apologie du racisme». Emmanuel Macron a appelé la députée samedi pour lui faire part de sa «condamnation claire de toute forme de racisme», a indiqué l’Elysée à l’AFP. Un peu plus tôt, le Premier ministre Jean Castex avait condamné sur twitter une «publication révoltante» et assuré la députée Danièle Obono du soutien du gouvernement.