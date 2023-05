Vente en ligne: Un Magic Pass à prix cassé? «Cette offre semble être une arnaque»

Magic Pass a indiqué ne pas avoir de partenariat avec la plateforme d’actions en ligne et lui demande de retirer l’offre.

Le site d’actions en ligne Realdeals.ch a en effet promis de tirer au sort des internautes, ayant participé avant minuit le jour même, qui pourraient ensuite acheter des passes à 199 francs au lieu d’un prix maximal de 469 francs. Se sentant «flouée» parce qu’elle avait acheté sa carte au prix plein, une utilisatrice de Facebook a interpellé Magic Pass, qui lui a répondu «n’avoir aucun partenariat avec cette marque» et lui avoir «demandé de retirer l’offre». Sur Facebook, d’autres internautes ont relayé l’avertissement, en commentaires, sous l’offre de Realdeals.ch. Des commentaires qui ont d’ailleurs tous été supprimés dans la foulée.

Gabriel Burger, directeur de Realdeals.ch, dit ne pas comprendre la réaction de Magic Pass. «Notre promotion leur offre une visibilité gratuite et bienvenue sur notre site, qui compte plus de 200’000 clients, et offre à nos clients fidèles la possibilité de s’offrir un passe à petit prix», dit-il, en ajoutant que l’action est bien réelle.