Un magicien bernois sur M6

Outre-Sarine, ce magicien bernois de 39 ans a fait son trou. Il passe régulièrement à la télévision et ses spectacles attirent un public nombreux. Mieux encore, en 2021, Lionel Dellberg a remporté le «Fool Us Trophy» aux États-Unis, considéré comme l’Oscar de la magie. Mardi 15 novembre 2022, dans la 17e saison de «La France a un incroyable talent» , il présentera le numéro qui lui a permis de gagner ce prix: une brique de lait de laquelle sortent successivement plusieurs boissons.

Je suis germanophone, mais j’ai un lien superfort avec le français. Ma grand-mère me parlait toujours en français quand j’étais petit. J’ai envie de me lancer en Suisse romande. Je me suis dit qu’il fallait essayer et c’est toujours bien de pouvoir aller dans un autre pays. L’émission est une bonne opportunité pour commencer.