Chine : Volatilisé, un magnat canadien condamné à 13 ans de prison

Il s’était volatilisé en 2017 dans de mystérieuses circonstances: le magnat canadien d’origine chinoise Xiao Jianhua, jadis réputé proche des hauts dirigeants communistes, a été condamné vendredi en Chine à 13 ans de prison pour fraude. Xiao Jianhua était à l’époque l’un des hommes les plus riches du pays et le fondateur du conglomérat Tomorrow, un empire aux intérêts divers notamment dans le secteur bancaire, l’immobilier et les assurances. Jusqu’à sa disparition, M. Xiao vivait à Hong Kong dans un appartement d’un hôtel multi-étoilé, le Four Seasons, qui a eu la réputation d’être un refuge pour les magnats chinois des affaires.