Chine : Un magnat des jeux vidéo meurt empoisonné

Le boss de l’éditeur de «Game Of Thrones: Winter Is Coming» aurait été assassiné. Les motifs du crime restent obscurs.

Le jeu de stratégie «Game of Thrones» édité par la firme Yoozoo.



Lin Qi, 39 ans, a succombé le jour de Noël, huit jours après avoir été transporté à l’hôpital avec des «symptômes aigus de maladie». Sa société Yoozoo Games, connue pour le jeu de stratégie «Game Of Thrones: Winter Is Coming», a publié une déclaration émouvante au sujet de la disparition de son patron. «Au revoir la jeunesse. Nous serons ensemble et continuerons à être gentils», a-t-elle notamment écrit sur Weibo, le Twitter chinois. Lundi, la police de Shanghaï a apporté des précisions sur l’affaire, annonçant l’arrestation d’un collègue de Lin. Il devrait rester en détention «aussi longtemps que l’enquête l’exigera». Les analyses ont confirmé la thèse de l’empoisonnement. La victime aurait été intoxiquée par un thé pu-erh vieilli, une boisson chinoise fermentée, selon le média «Caixin».