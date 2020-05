Syrie

Un magnat syrien voit ses actifs saisis par l’État

Un cousin d’Assad, magnat des télécoms endetté, s’est plaint mardi de la saisie par l’État syrien de tous ses actifs.

L’Autorité syrienne de régulation des télécommunications «saisit mon argent, l’argent de ma femme et de mes enfants, même si son problème est avec ma compagnie et pas avec moi personnellement», a affirmé ce riche homme d’affaires, qui a longtemps été le principal appui financier du régime Assad.

L’Autorité syrienne de régulation des télécommunications et de la poste a de son côté accusé Syriatel de manquer à ses engagements et l’a récemment averti qu’elle allait prendre toutes les mesures légales pour recouvrer «les droits de l’État» et les «sommes légalement» dues par Syriatel et nécessaires au maintien de sa licence.