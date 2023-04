Un magnétiseur déjà condamné pour abus sexuels est de retour au tribunal

La faute à la culture du viol

«Dans un contexte de violences sexuelles, la faute revient à la culture du viol, ce mécanisme sociétal de banalisation et de «silenciation» qui fait douter les victimes», explique Valérie Vuille, directrice de décadréE, institut de recherche et de formation sur l’égalité dans les médias. La médiatisation et la condamnation contribuent, elles, à faire changer les choses. «Nommer la violence et la qualifier juridiquement, c’est remettre le curseur sur l’origine de celle-ci. Oui, ce comportement n’est pas adéquat et on est en droit de demander justice.»