Suisse : Un mail xénophobe envoyé aux étudiants de l’uni de Saint-Gall

À l’approche de l’élection de la présidence de l’association des étudiants de la HSG, un mail anonyme a été envoyé demandant de ne pas élire d’étranger à ce poste.

Des élections ont lieu chaque année à l’Université de Saint-Gall (HSG) pour élire la présidence de l’association des étudiants. Cette année, un mail xénophobe a été mis en circulation: un auteur inconnu demande aux étudiants de ne pas élire d’étranger à ce poste. «Nous ne devons pas laisser des Grecs et des Tchèques crasseux gagner. La Suisse appartient aux Suisses et il ne faut pas permettre qu’aucun Suisse ne puisse prétendre à la présidence», peut-on notamment lire dans le courriel.

Entre 30 et 40% des étudiants ont reçu cet e-mail. «C’est justement parce que le corps estudiantin a pris beaucoup d’initiatives dans le passé pour l’égalité des droits qu’un tel message est d’autant plus choquant» a déclaré l’un d’eux. Outre l’horreur suscitée par le contenu du message, les étudiants sont aussi nombreux à se montrer incrédules: «Je ne peux pas m’imaginer que quelqu’un mette sa carrière en danger pour une élection apparemment sans importance, mais il l’a mérité par ces déclarations», affirme un autre étudiant. Ils sont également nombreux à souligner qu’un tel e-mail aurait dû être filtré par un algorithme et ne pas parvenir aux étudiants.