La saison cycliste, disputée en deux temps, avec une incroyable accélération ces derniers mois, touche à sa fin. Ils sont encore environ 160 professionnels à arriver gentiment au bout du Tour d'Espagne, qui se terminera dimanche prochain. Mais tout bon exercice qui se respecte ne devrait pas connaître son point final sans la distribution du maillot de championnat national et ce sera fait ce samedi à Märwil (TG), entre St-Gall et Winterthour, aussi bien chez ces dames que chez ces messieurs.

Sébastien Reichenbach a longtemps cru qu'il allait garder son paletot un an de plus, après l'annulation du championnat national, prévu sur ses terres en juin dernier et qui devait servir d'épreuve-test à feu le championnat du monde d'Aigle et Martigny. Mais le coureur de la Groupama-FDJ va finalement devoir remettre son maillot en jeu, puisqu'une bande de Thurgovien a réussi à monter en vitesse une course ce week-end, en devant adapter le concept sanitaire, forcément, et faire sans Gino Mäder, Reto Hollenstein, Enrico Gasparotto, ni Matteo Badilatti, toujours sur le Tour d'Espagne.