Football – Un maillot de l’Atlético l’émeut aux larmes

Cristian Loeffler est visiblement un monsieur d’un certain âge. En déballant son cadeau de Noël, il ressemble plutôt à un enfant intrigué. Et en découvrant son contenu, on dirait que toutes les étapes qui ont séparé ces deux périodes de sa vie lui ont traversé l’esprit. C’est en tout cas ce que suggère sa réaction (ci-dessous). L’homme se rend compte de la force symbolique de son présent et tombe en larmes.