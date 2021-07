Football - Un maillot dessiné par un fan cartonne au Brésil

Au Brésil, le club de l’Atlético Mineiro a lancé l’opération «Manto da Massa» (maillot du peuple) pour la deuxième année consécutive. La saison dernière, l’opération fut un véritable succès, avec plus de 110’000 maillots vendus.

Le principe: un concours permet aux fans de dessiner le futur maillot du club. Le club choisit ensuite une quinzaine de finalistes, et la tunique qui reçoit le plus grand nombre de votes en ligne est portée par les joueurs durant la saison.

40’000 ventes en deux jours

Le maillot de cette année a été conçu par un fan du nom de Lucas Adriano et comprend notamment la carte du Minas Gerais, région d’où est originaire le club.

Ce superbe objet bat déjà tous les records, puisqu’en deux jours, plus de 40’000 tuniques ont déjà été vendues et ont ainsi rapporté plus de 1,5 million de francs au club brésilien. Des débuts en fanfare qui vont très certainement faire exploser le record de la saison précédente.