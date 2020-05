Football

Un maillot en hommage aux soignants

Les initiatives se multiplient pour rendre hommage au personnel hospitalier. En Ecosse, chez les «Hibs», il durera toute la saison prochaine.

«Dans le sport, on célèbre des héros et des stars. Le NHS a démontré que ses employés étaient les vrais héros et les vraies stars. Ils ont vaillamment pris soin de nous, nous ont soignés, au plus fort de cette crise, et ont sauvé des vies. Leurs efforts pour nous tous, qu'ils continuent encore aujourd'hui, ont été magnifiques et Hibernian voulait leur dire merci et les célébrer de la façon la plus significative pour nous», a indiqué Ronald Gordon, le président du club écossais.