Brésil : Un maire promeut une salle de boxe en mode Rocky

Christiano Xavier, maire de Santa Luzia au sud-est du Brésil, a enfilé les gants pour promouvoir un tout nouveau centre de sports de combat. Le plus grand du genre dans le pays.

S’entraîner comme le légendaire Rocky dans les rues de sa ville puis se battre sur le ring: le maire de Santa Luzia (sud-est du Brésil) a usé mercredi, de son sens du marketing pour promouvoir le plus grand centre de sports de combat du Brésil.

Un coup marketing pour canaliser l’énergie des citoyens

«L’objectif est de promouvoir et d’encourager le sport, qui éloigne les gens de la drogue et de la mauvaise vie, et de faire connaître l’ouverture de la salle», a expliqué à l’AFP, Christiano Xavier, qui s’est fait une spécialité des inaugurations avec des pratiques sportives.