Brésil : Un maire règle un différend avec un ex-conseiller municipal dans un octogone

Au Brésil, la politique tourne parfois au tragicomique. Le maire de la ville de Borba, critiqué, a tenu à régler ses comptes en défiant un opposant au MMA.

Tout a commencé quand Simão Peixoto, maire de Borba, commune de l’État d’Amazonas, a été critiqué pour sa gestion du plus grand complexe touristique de la ville par Erineu Da Silva. Et quand l’ancien conseiller municipal a menacé l’édile de lui «casser la gueule», ce dernier l’a pris au mot et l’a mis au défi pour un combat d’arts martiaux mixtes (MMA), sport très populaire au Brésil.