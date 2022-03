Mexique : Un maire tué dans le fief d’un narco, cinq morts dans un affrontement

Le maire d’Aguililla, ville natale du narcotrafiquant mexicain le plus recherché par les États-Unis, a été abattu par balles, tandis que dans le même État, cinq personnes ont également été tuées lors d’un affrontement présumé.

Un maire a été assassiné dans l’ouest du Mexique à Aguililla, ville natale du narcotrafiquant mexicain le plus recherché par les États-Unis qui ont offert 10 millions de dollars pour sa capture, ont indiqué les autorités.

Cinq personnes ont également été tuées jeudi lors d’un affrontement présumé dans une autre localité du même État du Michoacan sur la côte pacifique, premier producteur mondial d’avocats et fief du narcoterrorisme.

«Nous condamnons fermement le meurtre du maire d’Aguililla, César Arturo Valencia Caballero», a réagi sur Twitter Alfredo Ramirez Bedolla, gouverneur de l’État du Michoacan. «J’ai donné des instructions pour que les événements fassent l’objet d’une enquête approfondie, pour les clarifier dès que possible et pour punir les responsables», a ajouté le gouverneur.

Le CJNG fait partie de ces organisations criminelles qui blanchissent près de 25 milliards de dollars par an au Mexique, en ayant de plus en plus recours aux cryptomonnaies, a indiqué jeudi une agence spécialisée de l’ONU lors de la présentation d’un rapport.