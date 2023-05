Un maître-chanteur pincé après être entré illégalement en Suisse

Entrée illégale en Suisse

Après ça, il a été condamné à une peine pécuniaire pour tentative d’extorsion et pour entrée et séjour illégaux de 5310 francs. À cette amende s’ajoutent plus de 5000 francs de frais et dépenses. Le maître-chanteur doit ainsi payer un total de 10’656 francs. S’il ne le fait pas, il devra passer près de six mois en prison. L’ordonnance pénale n’est pas encore entrée en vigueur.