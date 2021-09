Etude - Une majorité des Suisses est dérangée par les mères qui allaitent en public

La prochaine semaine mondiale de l’allaitement a lieu du 18 au 25 septembre. À cette occasion, la marque Elvie a mandaté une étude sur la thématique. Et les résultats sont pour le moins étonnants. En 2021, un majorité des Suisses trouve inapproprié d’allaiter son bébé dans l’espace public. 43% estiment qu’il s’agit d’une chose «normale et acceptable», écrit ce mardi la «Basler Zeitung».

Les vieux moins tolérants

Le plus grand clivage se fait néanmoins ressentir entre les jeunes et les vieux. Plus l’âge des participants au sondage augmente, moins ils sont favorables à l’allaitement dans l’espace public, rapporte le journal alémanique.