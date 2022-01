«Syndrome de La Havane» : Mal mystérieux frappant des diplomates: la thèse d’une attaque s’éloigne

Selon la CIA, le «syndrome de La Havane» n’est a priori pas imputable à une action d’une puissance étrangère. Mais l’enquête suit son cours.

Le quotidien et NBC citent des conclusions préliminaires de la CIA sur les incidents survenus pour la première fois chez des diplomates en 2016 dans la capitale cubaine. Des Américains et des Canadiens se plaignaient alors de graves maux de tête et de nausées. «Concernant des centaines de cas, l’agence a trouvé des explications plausibles et alternatives» à une opération étrangère, selon des sources citées par NBC. Mais l’enquête de la CIA se poursuit concernant une vingtaine de cas qui restent inexpliqués.