Genève - Un «malentendu» a mis en berne le site de l’Etat de Genève

C’est un «malentendu contractuel» entre le Canton de Genève et Infomaniak, le prestataire de service qui gère le nom de domaine de l’Etat, ge.ch, qui a provoqué le couac informatique survenu dimanche: le site était resté inaccessible entre 10h30 et 15h30. La Chancellerie avait très rapidement annoncé que le problème provenait du nom de domaine. Ce mercredi, la porte-parole du Département des infrastructures, Karen Troll, a précisé les causes exactes de cette perturbation, liée à un renouvellement d’abonnement.