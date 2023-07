Chine: Un mammifère à l’assaut d’un dinosaure figé dans un fossile

via REUTERS

C’est la première fois que l’on découvre un fossile montrant le combat entre un mammifère et un dinosaure, selon Jordan Mallon, paléontologue au Musée canadien de la nature, qui a cosigné l’étude menée par des scientifiques chinois. En découvrant le fossile, «je n’en ai pas cru mes yeux», dit-il à l’AFP. Les mammifères étaient jusqu’ici considérés comme trop petits pour s’en prendre aux dinosaures pendant les quelques dizaines de millions d’années où ils se sont côtoyés.

Mais le fossile montre un «Repenomamus robustus» dominant un «Psittacosaurus lujiatunensis», un herbivore haut d’un mètre vingt et doté d’un bec semblable à celui d’un perroquet. On distingue clairement le mammifère – l’un des plus grands de son temps mais pesant seulement le tiers du dinosaure – qui a planté ses crocs acérés dans les côtes de sa proie tout en agrippant sa patte arrière.