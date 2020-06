Genève

Un mammifère sauvage, semblable à un félin, observé à Bernex

Une genette commune, cousine de la mangouste, originaire d’Afrique mais présente notamment en Espagne, a été repérée dans une forêt genevoise.

Elle a le cri du renard et l’aspect d’un chat. La genette commune, mammifère sauvage appartenant à la famille des Viverridés, se rencontre plus volontiers dans la Savanne que sous nos latitudes. Un spécimen a pourtant été aperçu récemment à Bernex (GE), pour la première fois en Suisse. Les équipes du Muséum d’histoire naturelle ont capté sa présence à l’aide d’enregistrements vidéo, réalisés à l’aide de caméras infrarouges placées dans une forêt bernésienne.

Centaines de crottes

La genette vit exclusivement la nuit. Elle grimpe aux arbres mais chasse à terre. Ce petit mammifère se nourrit surtout de rongeurs, d’insectes, parfois d’oiseaux et plus occasionnellement de baies. Contrairement aux fouines, la genette ne s’approche pas des habitations. A noter également que cet animal dépose ses excréments dans un «crottier». Des dizaines voire des centaines de crottes s’accumulent dans ces «WC», parfois partagés par plusieurs individus.

Aussi en Haute-Savoie

Originaire d’Afrique, la genette a toutefois été introduite en Europe. Elle évolue principalement en Espagne et dans le sud-ouest de la France. Plus récemment, des individus ont été aperçus à l’est du Rhône. L’existence de la genette commune dans la région de Genève s’explique par un phénomène naturel d’expansion géographique actuellement en cours en Europe de l’Ouest. Ce petit carnivore a en effet déjà été observé ces dernières années aux portes du canton, en Haute-Savoie.

Sa place dans l’Atlas

A la suite de cette étude, la genette commune aura sa place dans le nouvel Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein, que la Société Suisse de Biologie de la Faune publiera en 2021. Au cours des prochaines années, elle devrait se reproduire et multiplier les individus dans l’Ouest de la Suisse. Certaines genettes migreront alors au Nord et vers l’Est.