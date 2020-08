Explosions au Liban Un mandat d'arrêt émis contre le directeur des douanes

Des poursuites judiciaires ont été engagées contre 25 suspects, après les explosions meurtrières au port de Beyrouth, qui ont coûté la vie à 177 personnes.

Le juge libanais chargé de l'enquête sur l'explosion qui a ravagé le 4 août le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise a émis lundi un mandat d'arrêt contre le directeur général des douanes Badri Daher, selon une source judiciaire.

M. Daher était en détention provisoire depuis plus de 10 jours, après avoir été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a fait au moins 177 morts et plus de 6500 blessés.