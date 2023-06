Un manège déraille en Suède: 1 mort et sept blessés

Une personne est morte et sept ont été blessées dimanche, après le déraillement d’une montagne russe dans un parc d’attractions de Stockholm en Suède, ont déclaré à l’AFP la police et le parc. «Une personne est malheureusement morte», a annoncé à l’AFP Cecilia Björling, porte-parole de Gröna Lund, nom officiel du parc, qui a été évacué.

La police de Stockholm a de son côté confirmé que sept personnes ont été blessées et hospitalisées. «Nous avons reçu l’alerte vers 11 h 39 (11 h 39 heure suisse), une montagne russe a déraillé et plusieurs personnes sont blessées», a expliqué à l’AFP Håkan Eriksson des services de secours de la capitale suédoise. Police et ambulance ont été dépêchées sur place.

«C’est inimaginable»

«J’ai soudainement entendu un bruit sourd et métallique, puis les manèges se sont mis à trembler», a-t-elle relaté à la chaîne suédoise. «Mon mari, qui était assis à l’extérieur, a vu une voiture se détacher (de l’attraction) et tomber». «C’est inimaginable», a commenté la ministre de la Culture, Parisa Liljestrand, à l’agence de presse TT. «J’ai récemment visité le parc avec ma famille et je ne peux même pas imaginer ce que l’on doit ressentir lorsque la plus belle des journées se transforme soudainement en cauchemar».