Paris (F) : Un manifestant le visage en sang: BFM parle de «maquillage»

La chaîne d’information a évoqué le «maquillage» d'un musicien, apparu à l’antenne le visage maculé de sang, avant de rétropédaler.

BFMTV a diffusé en direct les images d’un manifestant le visage en sang, samedi après-midi à l‘occasion d’un défilé dans les rues de Paris pour dénoncer une proposition de loi sur la sécurité, considérée comme «liberticide». Quelques instants plus tard, la journaliste à l’antenne précise (voir vidéo ci-dessus): «On revient un petit instant sur ces images d’un homme maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour l’instant pas de blessé».

Rapidement isolé et diffusé sur les réseaux sociaux, l’extrait a tourné en boucle. Et le live de Brut a permis de montrer que le musicien avait bel et bien été frappé lors d’une charge de la police. Voici l’extrait en question, dans lequel on le voit d’ailleurs perdre son instrument de musique.

«Je fais de la musique moi et c'est ça que je prends» Le musicien frappé par la police

L’homme a continué à jouer le visage en sang, et est même allé demander des comptes aux policiers, comme on peut le voir dans cette vidéo tournée par une journaliste de France Télévision. «Je fais de la musique moi et c'est ça que je prends», leur hurle-t-il.

Devant le tollé suscité par les propos de sa journaliste, la chaîne d’information en continu a «présenté ses excuses» quelques heures plus tard en évoquant une «information erronée». BFM a même interrogé le dénommé Morgan qui a raconté sa version des faits. «J'étais en train de jouer quand les policiers ont chargé. J'ai reculé et je me suis mis en posture de défense mais ça n'a pas suffi. Ils ont tapé quand même», poursuit Morgan. Le musicien dénonce un «défoulement» de la part des forces de l'ordre.

Troisième semaine consécutive

Des milliers de personnes ont défilé samedi pour la troisième semaine consécutive dans les rues de Paris et de plusieurs villes de France pour dénoncer une proposition de loi sur la sécurité, qu’ils considèrent comme «liberticide». Les deux dernières manifestations s’étaient soldées par de violents incidents et affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants qualifiés «d’ultras» ou de «casseurs» par les autorités, en particulier à Paris.

Lancée à l’initiative d’un collectif de syndicats, d’associations ou de mouvements politiques de gauche, cette nouvelle journée de mobilisation s’est déroulée sous très forte présence policière, notamment à Paris, pour éviter la répétition des incidents violents.

Dans la capitale, les forces de l’ordre ont encadré au plus près les milliers de manifestants – 10’000 selon les organisateurs – et procédé à plus d’une centaine d’interpellations, selon le ministère de l’Intérieur.

Réunis derrière une banderole proclamant «stop aux lois liberticides, stop islamophobie», les manifestants parisiens ont dénoncé les textes de loi du gouvernement comme les violences policières en reprenant régulièrement le slogan «tout le monde déteste la police».

Adoptée par les députés, la proposition de loi Sécurité globale suscite depuis des semaines de vives critiques de la part de la gauche, des journalistes et des ONG de défense des libertés. Est notamment visé, l’article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre. Le texte est accusé par ses détracteurs de porter atteinte aux libertés de la presse, d’expression et de manifester» et d’instaurer «des outils de surveillance de masse».

Face au tollé provoqué par l’article 24, le gouvernement a finalement laissé au parlement le soin de trouver une nouvelle formulation alors que le texte doit passer devant le Sénat en janvier.