Berne: Le tribunal donne raison à un manifestant pro-Assange

Le 21 février 2022, devant l’ambassade britannique à Berne, un homme et une femme avaient brandi une pancarte en carton demandant la libération de Julian Assange. La ville de Berne avait jugé que cet acte enfreignait les règles en matière de manifestation et infligé une amende de 150 francs à l’un des deux militants.

Ce mercredi 31 mai, le Tribunal régional de Berne-Mittelland a décidé d’annuler cette sanction, a rapporté le « Bund ». Le Canton se voit même contraint de débourser 4200 francs d’indemnités et 1300 francs de frais de procédure, car celui-ci avait également reconnu l’amende.

La question était de savoir si la manifestation nécessitait une autorisation. Dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait conclu que deux personnes qui manifestent ne devraient pas avoir plus de restrictions qu’une collecte de signatures, et avait fixé le seuil à un minimum de 4 personnes.

Cependant, la justice n’a pas eu besoin de répondre à cette question dans ce cas précis. Le tribunal a en effet jugé que les autorités publiques n’avaient pas assez de preuves pour affirmer que l’homme en question était bien l’organisateur de cette «mini-manifestation». En effet, la ville ne peut infliger une amende qu’à l’organisateur d’un rassemblement non autorisé, et non aux participants.