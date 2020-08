Turquie

Un mannequin ukrainien battu par des videurs

L’Ukrainienne Daria Kyryliuk s’est fait tabasser par les agents de sécurité d’un club pendant ses vacances en Turquie.

Daria Kyryliuk nous gratifie plutôt sur Instagram d’images d’elle posant de manière «naturelle» en bikini. Et pourtant le 3 août dernier, le jeune modèle ukrainien a publié une photo de son visage couvert de sang. L’incident se serait déroulé au Momo Beach Club, une boîte de nuit privée de la station balnéaire de Cesme en Turquie. «Je ne veux pas garder le silence, mais plutôt rapporter ce qui m’est arrivé avec mon copain et mon groupe d’amis», a expliqué la jeune femme de 24 ans sur son compte Instagram .

D’après sa description des événements, Daria et ses amis ont été attaqués vendredi par un employé de la sécurité du Momo Beach Club. «Nous avons été attaqués. (…) Quatre filles, dont moi-même, ont été frappées au visage et les hommes qui nous accompagnaient ont aussi été salement amochés, écrit-elle. Nous avons donné des rapports détaillés à la police. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui s’est passé. Arrêter la violence contre les femmes.»

L’affaire a même pris une tournure diplomatique puisqu’elle a été personnellement condamnée par le ministre turc du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy. Le club mis en cause nie toute responsabilité et explique que la jeune femme aurait en réalité été frappée par son propre petit ami. La boîte de nuit a affirmé que le modèle était «accompagné par des gardes du corps de son amant» et a montré une «attitude agressive» envers les employés et certains clients. Selon eux, des images de vidéosurveillance (voir ci-dessous) pourraient aider à clarifier les circonstances de l’agression et montreraient que la jeune femme a bien été battue par son copain.