Test : Un manque cruel de finitions dans ces batailles

À l’approche du Ragnarök, le divin Odin, épuisé par sa lutte infernale contre l’abominable loup géant Fenrir, charge une Valkyrie de sauver le monde de l’apocalypse. Et c’est ainsi que le joueur incarne cette charmante guerrière dans un périple pêchu. En effet, la jouabilité tient toutes ses promesses et procure d’excellentes sensations grâce à un panel d’attaques dignes d’intérêt. Outre les armes blanches stylées et un précieux grappin, on compte également sur un large éventail de sorts dévastateurs et des invocations puissantes d’anciens guerriers. Ces derniers, qui ne retiennent pas leurs coups, peuvent de surcroît transférer un pouvoir élémentaire à l’héroïne, idéal pour sonner les vilaines bestioles sensibles dudit élément.