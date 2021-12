«Un dernier front pour la route» – Un manteau neigeux au réveil en Suisse romande

S’il y a bien un jour où il faut faire du télétravail, c'est ce vendredi, où une grande quantité de neige est attendue depuis la fin de la nuit jusqu’en plaine. Entre 10 et 15 centimètres tomberont et resteront sur la chaussée. De plus, entre 20 et 30 centimètres de neige sont attendus au-dessus de 700 mètres. Les conditions de circulations s'annoncent chaotiques.