MODÈLES Un maquettiste crée des bâtiments «improbables»

Le photographe et maquettiste Frank Kunert a conçu des maisons «absurdes et improbables», qu’il a ensuite réalisées sous forme de maquettes miniatures.

«Under the Bridge» Est-ce une maison? Non, il s’agit d’un pilier de pont. À moins que ce ne soit les deux. Le photographe et maquettiste Frank Kunert est amateur d’absurde.

Le maquettiste et photographe allemand Frank Kunert a pour objectif de souligner «l’absurdité de la vie» avec son projet et ses modèles d’architecture qui ne paraissent normaux qu’à première vue. Car, quand on y regarde d’un peu plus près, on s’aperçoit très vite que quelque chose cloche.