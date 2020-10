Manifestation sportive«Un marathon en plein Covid? Mais c’est une blague?!»

Dimanche, 1000 participants sont attendus dans la capitale vaudoise. Photo prétexte. Facebook Lausanne Marathon

«C’est un scandale!» «De l’inconscience…» «Une aberration! Soyons cohérents!» Tels sont les messages auxquels on se heurte jeudi sur Facebook. Ces internautes, surtout vaudois, réagissent vivement à la tenue du Lausanne Marathon, prévu dimanche. Après avoir abandonné les épreuves de 21,1 km et de 10 km pour ne garder que les 42,195 km, l’évènement s’apprête à accueillir 1000 coureurs, au lieu de plus de 15’000 ces dernières années.

«C’est un poisson-d’avril?», ironise en ligne une autre citoyenne de la région. «De qui on se moque? Ce n’est pas comme ça qu’on va freiner l’épidémie!» Théoriquement, la manifestation respecte les mesures de l’OSFP dans sa capacité. Au public, il sera demandé de ne pas s’attrouper le long du parcours pour encourager les sportifs. Et ces derniers devront, quant à eux, obligatoirement porter le masque au départ et à l’arrivée de la course, et partiront chacun avec 5 secondes d’écart. «En cas de doute sur votre santé, abstenez-vous de participer», conseillent les organisateurs sur le site internet du marathon.

Cependant, dimanche, il sera impossible d’assurer un respect des distances entre les coureurs sur la totalité du parcours. De plus, en transpirant, ceux-ci laisseront forcément s’échapper des gouttelettes pendant leur course, de quoi risquer des contaminations. «Ne vous étonnez pas d’être confinés si vous autorisez de telles manifestations», lance un autre Lausannois furieux, qui imagine déjà le pire scénario.

«Annulez cette course!»

La situation est inquiétante, a jugé dimanche Alain Berset. Mercredi, le ministre de la santé a même évoqué la possibilité d’un confinement rapide dans notre pays. La Suisse fait indéniablement face à la deuxième vague de coronavirus, si bien qu’avec la flambée de nouveaux cas, certains hôpitaux romands repoussent désormais les opérations les moins urgentes pour ne pas risquer une surcharge de patients. Sur Facebook, c’est le décalage entre les mesures sanitaires vaudoises et valaisannes qui fait bondir. Car jusqu’au 30 novembre, les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits dans le canton voisin.