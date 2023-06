«Marathon caritatif pour la bonne cause mais avec un max de boxon»

LiliB et Varkan seront en live depuis le stade de la Maladière à Neuchâtel, tout le week-end. DR

«Ce sera le plus grand événement caritatif de streaming en Suisse», promet l’organisateur Varkan. Le Neuchâtelois de 34 ans, papa d’un garçon de 4 ans, travaille depuis deux ans à mettre sur pied Play4Live, «une réunion d’animateurs du web pour récolter des fonds» au profit de Rêves Suisse. Cette association réalise les rêves des enfants et adolescents atteints de maladie ou en situation de handicap. «J’ai été confronté à un petit garçon dans cette situation et qui avait un rêve. Pour moi, c’était naturel de tout faire pour le faire sourire, tout comme c’était naturel de choisir cette association pour ce marathon caritatif», explique Varkan.

Au programme, plus de 50 heures de live à suivre sur Twitch de vendredi à dimanche avec une vingtaine de streamers réunis au stade de la Maladière, à Neuchâtel, dans l’espace Facchinetti, et une quarantaine en distanciel. L’organisateur ne s’en cache pas: il a pris modèle sur l’événement caritatif phare en France, le ZEvent, organisé par Zerator. «Il y aura un max de partage durant tout ce week-end, mais aussi un max de boxon et tout le monde va faire le show!», promet-il.

«On mettra tout en œuvre pour récolter autant d’argent que possible, je suis plus que motivée», se réjouit LiliB, qui sera sur place ce week-end. La streameuse valaisanne établie à Genève a déjà établi ses «donation goals», c’est-à-dire les tâches et défis qu’elle réalisera en fonction des dons récoltés: des interactions déjantées avec d’autres streamers, des déguisements loufoques ou un plongeon tout habillée dans le lac de Neuchâtel, filmé en direct. «L’ambiance sera folle avec des moments à ne pas manquer! En plus, ça soutiendra le travail énorme de Rêves Suisse. Quoi de plus beau que d’aider à réaliser les rêves d’enfants atteints de maladie ou en situation de handicap?», explique LiliB. «J’attends particulièrement le moment où nous serons rejoints par ces enfants, pour échanger et leur apporter de la joie.»

Parmi les moments à ne pas louper? Un «Fall Guys» géant avec tous les streamers (vendredi vers 16h30), un «Just Dance» en plein air, avec toutes les personnes en présentiel (dimanche dès 15h), une conférence du streamer Wartek dans le stade de la Maladière (entrée gratuite, retransmise en direct, vendredi de 18h à 19h), la présence des enfants bénéficiaires du marathon caritatif (samedi dès 14h) et une multitude d’autres activités en groupes ou sur les chaînes Twitch des streamers ou sur celle de l’événement (https://www.twitch.tv/play4live_).