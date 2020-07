Union européenne

Un marathon pour tenter de sauver le plan de relance

Le sommet européen qui se tient depuis vendredi à Bruxelles risque de battre un record de longueur. Les 27 peinent à trouver un accord sur le plan de relance à adopter.

Les dirigeants français et allemand, Emmanuel Macron et Angela Merkel, ont exprimé «l’espoir» d’un compromis. Mais «rien n’est encore acté, je resterai donc extrêmement prudent», a souligné M. Macron. Le président du Conseil européen, Charles Michel, médiateur du sommet, va présenter un nouveau projet de compromis aux capitales, moins ambitieux que la proposition initiale.

Baisse du montant des subventions

«Tant qu’on n’arrivait pas à bien définir quel était le montant du fond de relance, on ne pouvait pas avancer», a soufflé une source européenne. Selon une autre source, le chiffre de 390 milliards «semble être accepté par toutes les parties».

Au moment où une récession historique frappe l’Europe, les réticences des pays dits «frugaux» (Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche, rejoints par la Finlande) menacent de faire capoter un plan massif de soutien à l’économie, qui profiterait avant tout aux pays du Sud comme l’Italie et l’Espagne, les plus touchés par l’épidémie.

«Plus optimiste»

Le dirigeant néerlandais Mark Rutte, le plus difficile à convaincre, a reconnu que des progrès avaient été faits. «Cela peut encore échouer. Mais je suis plus optimiste que je ne l’étais cette nuit à un moment donné, où je me suis dit: c’est fini», a-t-il expliqué lundi matin.