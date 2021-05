Argovie - Un marcassin sauvé pour être abattu peu après

Une publication Facebook d’un sanctuaire pour animaux argovien a récemment suscité une vague d’indignations. En cause: l’abattage d’un petit sanglier retrouvé en bord de route, qui avait pourtant déjà été sauvé.

«Je ne sais pas quoi dire. Ça me choque au plus haut point» ou encore «incroyable, incompréhensible, indescriptible». Telles sont les réactions des internautes à un post Facebook du sanctuaire pour animaux Tierlignadenhofs Kaisten, situé dans le canton d’Argovie. La publication a suscité plus de 300 commentaires en moins de 24 heures.

Dans une vidéo, les employés du sanctuaire expliquent que les autorités sont venues chercher un marcassin, qui venait à peine d’être placé dans le refuge, afin de l’abattre. Les responsables assurent ne pas comprendre la décision prise par le garde-chasse. D’autant plus qu’ils élèvent depuis 13 ans un autre sanglier. La directrice Janina Sutter assure que le petit marcassin, appelé Josie, aurait lui aussi pu être pris en charge et élevé sans soucis. Selon elle, les autorités lui auraient rappelé qu’il est interdit d’attraper, de retenir et de s’approprier des animaux pouvant être chassés (loi fédérale sur la chasse).

«La solution la plus facile»

Selon Simon Erny, porte-parole de l’administration fédérale des douanes, Josie a été retrouvée au bord d’une route de Full-Reuenthal (AG). Après avoir contacté la police cantonale, des membres des gardes-frontières ont amené le marcassin au sanctuaire. «L’animal a été amené à Kaisten parce qu’il risquait d’être écrasé», affirme Simon Erny. Il ajoute que toutes les tentatives pour relâcher le marcassin dans la forêt se sont révélées infructueuses.

Samuel Furrer, expert en animaux sauvages auprès la protection suisse des animaux, pense que Josie aurait bel et bien pu être placée au lieu d’être abattue. Selon lui, il existe suffisamment de refuges ou de parcs animaliers compétents en Suisse pour élever un marcassin. Il pense que le petit sanglier a été abattu parce que c’était la solution la plus facile.