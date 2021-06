Motocyclisme - Un marché sordide autour de Jason Dupasquier

Commentaire: «Vous êtes sales!»

J’aurais pu, bien sûr, me lancer dans une énième version du célèbre «J’accuse» d’Emile Zola. Mais accuser qui? Les temps modernes et les technologies qui vont avec? La mondialisation de l’information et, plus encore, de la désinformation? Les portails de vente qui mettent leur outil à disposition de toutes et de tous? Ceux qui exploitent des gosses qui passent leurs journées à fabriquer désormais du faux Jason Dupasquier – parce que mort, il prend de la valeur -, comme ils le font depuis longtemps avec les plus grandes stars du sport, du spectacle, voire de la politique?