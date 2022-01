Vaud : Un conducteur renverse et tue un marcheur avant de s'enfuir

L’homme décédé, un Suisse de 89 ans, gisait inanimé sur la route, à Ollon. La police lance un appel à témoins.

Les premières investigations indiquent qu’il marchait le long de la route cantonale lorsqu’il a été heurté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. Il était vêtu d’une veste à carreaux vert et violet/bleu, d’une écharpe à carreaux brune, d’un bonnet à fourrure gris et de gants en laine gris. Il utilisait des bâtons de marche.

Le procureur de service a ouvert une enquête pénale, confiant les investigations aux spécialistes de l’unité circulation à la gendarmerie. La route cantonale est fermée pour les besoins du constat. Une déviation a été mise en place par la police intercommunale du Chablais (EPOC). Les personnes désirant se rendre à Villars-sur-Ollon et région sont invitées à passer par Bex.

La police lance un appel à témoins et prie toute personne susceptible de fournir des renseignements de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche. Cet accident a nécessité l’intervention d’un hélicoptère d’Air-Glacier, d’une ambulance du csu Chablais Alpes vaudoise, de l’Équipe de Soutien d’Urgence (ESU), d’inspecteurs de la Brigade police scientifique de la police de sûreté, ainsi que de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de l’EPOC (certaines en patrouilles mixtes).