Ski alpin: Un Marco Odermatt impérial s’est mis à portée des mythiques 2000 points

Les superlatifs commencent à manquer, et il n’y aura bientôt plus de points de comparaison possible entre Marco Odermatt et d’autres stars du ski alpin. Le Nidwaldien s’est - à nouveau - montré brillant sur la piste, samedi à Soldeu (Andorre). Il a largement dominé la première manche du géant des finales de Coupe du monde, en arrivant avec une seconde et neuf centièmes d’avance sur le Français Alexis Pinturault. Et encore, son premier secteur n’était pas parfait. C’est ensuite que la «fusée Odermatt» s’est véritablement lancée. C’est là qu’il a réellement creusé l’écart.