Justice : Un mari jaloux passait son temps à surveiller sa femme

Entre 2016 et 2019, un Fribourgeois âgé de 44 ans a épié, insulté et frappé son épouse. Il vient d’être sanctionné par la justice.

Il a fait vivre un calvaire à sa femme durant près de trois ans. Jaloux et possessif, il s’est mis a contrôler ses moindres faits et gestes, relate «La Liberté». La victime a d’ailleurs été contrainte de changer d’emploi en 2017 en espérant que son mari cesse de la surveiller. L’année suivante, l’épouse a également changé de portable. Résultat: son conjoint s’est montré plus violent et en est venu aux mains.