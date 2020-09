Etats-Unis : Un mariage devient un «ultra-propagateur» du Covid-19

Un mariage dans le Maine a enfreint la limite officielle de 50 personnes maximum. Ce sont finalement 177 personnes qui ont été infectées et sept personnes sont décédées.

Dix jours plus tard, 24 personnes associées à cet événement avaient été testées positives au Covid-19, et le Centre pour le contrôle des maladies (CDC) du Maine ouvrait une enquête.

Retour au confinement

Les «traceurs de contact» ont lié au mariage plusieurs foyers de coronavirus à travers le Maine: plus de 80 cas dans une prison à 370 km de là, dont l’un des gardiens était au mariage, 10 cas probables dans une église baptiste de la même région, et 39 cas et six décès dans une maison de retraite à 160 km de Millinocket.